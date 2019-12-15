武漢台協執行會長，同時也是武漢市台灣青年創業就業中心的中心主任的楊文賢表示，投票是權益也是義務，希望大家支持兩岸好，台灣才會好的理念，（王雅芬攝）

全國台企聯副會長、武漢台協輔導會長余明進出席動員大會，用行動力挺兩岸好，台灣才會好的理念，（王雅芬攝）

在漢創業台青同時也是武漢市青年聯合會新一屆常委的王天山（左）及武漢台協翁茂偉副會長（右）呼籲「回台投票有2好，兩岸好，台灣更好」。（王雅芬攝）

12月14日晚上在武漢歐亞酒店舉辦的「武漢台灣青年返台投票動員大會」，台青出席踴躍。（王雅芬攝）

每四年一次的台灣總統大選倒數計時，隨著選情愈趨白熱化，在外打拚的台胞、大陸各地台商相繼動員，呼籲台商、台青回台投票，別放棄神聖一票。繼廈門和上海台協7日舉辦動員大會，深圳、東莞13日、武漢14日等各地接力舉辦動員大會，鼓勵台商回台投票。

最特別是位居長江經濟帶樞紐的武漢的這一場，在武漢台協執行會長楊文賢率領的青年委員會真知灼見下，以青年為主題，舉辦「武漢台灣青年返台投票動員大會」凸顯台灣未來發展，青年不能缺席。從11日發起到14日執行，不到72小時的時間裡，出席台青台商近300人，現場響應的人潮多到「爆滿」，現場青年、學子與楊文賢會長既像朋友又是兄長的互動，國台語交雜著表達對這位大家長，平日貼心的照顧。

武漢台協執行會長，同時也是武漢市台灣青年創業就業中心的中心主任的楊文賢，致詞時懇切的說起為何願意擔任這個中心的工作？他說：「對自己而言，在場的學生、青年朋友們，都是台灣未來的重要支柱！自己對於台灣的現況，一直感到憂心，台灣政客的野心以及媒體網路的亂象導致了台灣發展的混亂，價值觀的改變以及矛盾的對立情況，造成了台灣社會氛圍的緊張以及不安。」

楊文賢同時舉例，「有位同事的女兒現在高三，想到大陸念書，卻被周遭同學說成，啊！你要加入共產黨喔！現場的朋友們可能覺得好笑，但是這卻是台灣年輕人普遍對於大陸認知的情況。」當場呼籲明年的 1 月 11 號是台灣的大選，大家能都回去投票，也趁著這個機會跟親朋好友說說在武漢真實的情況與發展。「希望大家支持兩岸好，台灣才會好的理念，用行動呼應，返鄉投票有2好，兩岸好！台灣才會好。」

此外，在現場親切招呼青年學子的在漢創業台青同時也是武漢市青年聯合會新一屆常委的王天山，很感動不到三天籌備就近300人自動自發響應並參與這活動，呼籲台青、台生珍惜自己寶貴的一票，務必返台投票。並熱情的呼喊著這次活動的口號「兩岸好，台灣才會好」。

武漢台協翁茂偉副會長充滿信心地說：「1壞、2好、3出局，是台灣棒球賽事最完善的口號，這帶表著我們勝利在望。」

(中時 )