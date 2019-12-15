在去年11月24日投票後，民進黨強勢修正「公民投票法」，規定公投2年舉行1次，不僅與現在的選舉脫鉤，也剝奪民眾對地方時效性議題的表達權利，在臉書擁有百萬粉絲的台北市議員羅智強15日接受台中廣播總經理也是台中市第七選區（大里太平）的候選人莊子富的專訪，在線上呼籲，不能在綠色的執政下，民意就被強勢的閹割。

羅智強表示，「公民投票法」於今年六月修正通過之後，公投兩年才舉行一次，與大選錯開。對此公民團體的意見為，若公投獨立舉行，等於是一次總統大選的規模，一般公民團體的政治能量，不可能讓投票率通過門檻。這等於是讓公投成為政黨的專利，而失去了「人民創制複決」的本意。

莊子富也指出，在這個禮拜的13日星期五，中選會終於宣告核四公投成案，從以核養綠公投通過，到重啟核四公投成案，還有正在行政訴訟的核能減煤公投、核電延役公投，都是由民間團體堅持至今的成果。他也批蔡英文總統害怕核四公投影響她的連任，六月時就下令立法院在一天之內修法，把核四公投丟到2021年8月第四個週六，這是一個非常詭異的現象，2019年12月13日成案的公投案，必須等到2021才能進行投票。

民進黨修惡「公民投票法」，不只是全國性公投，強迫地方性公投也要「拆大選」，違背了憲法對「地方自治」的保障，這樣的限制也可能違背「比例原則」。因為許多公投提案是有時效性的，沒辦法等待二年一次的公投日。羅智強和莊子富皆表示，民進黨的公投修法，剝奪人民創制複決的權利，呼籲台中市民們應該支持台中市議會國民黨團及無黨黨團，比照新北市議會和台北市議會的提案修法，恢復人民應有的權利，這才是真正的民主法治。

(中時 )