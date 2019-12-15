總統盃高球賽美國隊隊長伍茲表現精彩，本屆3次下場比賽都獲勝。(嵌入自總統盃高球賽臉書粉專)

2019年總統盃高球賽今天進入美國隊和國際隊最後一天對抗，進行了12場個人對抗賽，台灣好手潘政琮被排在第3點上陣，面對前三天兩度在4人4球賽擊敗過的美國選手瑞德（Patrick Reed），小潘前7洞打完就落後6洞，雖然努力縮小差距，仍無緣為所屬的國際隊拿下分數，而美國隊在隊長「老虎」伍茲個人對抗賽第1點身先士卒帶動下，單日進帳8分，最終16比14逆轉勝國際隊，連續8屆收下勝利。

潘政琮第一天和第三天4人4球賽都與日本好手松山英樹搭檔，兩人兩度擊敗瑞德/辛普森（Webb Simpson），今天的個人對抗賽小潘本屆總統盃第三度和瑞德競桿，前7洞打完瑞德領先6洞，第8、9、10三洞小潘連抓3隻博蒂，一口氣追回三洞，第13洞再追1洞，可惜第15、16洞瑞德再補兩隻小鳥，小潘則是平標準桿，最終瑞德以贏4洞剩2洞擊敗小潘。

賽後潘政琮苦笑道：「一直以來他（瑞德）的球技、企圖心都是很強，是可以學習的對象，前兩輪他跟我打的時候推桿沒有這麼厲害，最後一天推桿很神準，打出他自己的成績。」

總統盃高球賽美國隊隊長伍茲(後排左四)親自下陣比賽，為球隊賺了3分積分，率隊逆轉擊敗國際隊，連8屆總統盃獲得勝利。(美聯社)

伍茲本屆總統盃為隊伍拿到3分，完全展現隊長氣魄，賽後他內心激動、語氣有點哽咽地說：「我們就是信任隊上每一人，也很開心我們一起扭轉戰局。這座獎盃不會免費贈送給我們，必須努力爭取它，而我們也做到了！」

(中時 )