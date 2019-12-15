遠航復飛不滿9年，幾乎年年發生飛安違規事件，今年3月、4月間就因連續取消航班數超標，日前遭民航局重罰200萬元，未料上周四又突然宣布停業，隔日再改口稱「烏龍」，再遭罰300萬並擬撤照。交通部民航局明日將審查遠航的陳述書。學者認為，既然停航事實已在，一切照規矩來。

開南大學空運管理學系系主任盧衍良表示，長期以來，民航局對遠航督導的壓力很大，因遠航一直在最低標準邊緣，跟其他航空公司的狀況差很多，這次是遠航主動說要停但又違背民航法，既然停航事實已在，一切照規矩來。

盧衍良解釋，民航法規定，民航運輸業在停業或結束營業前，應依法檢附停業或結束營業計劃，經交通部核准日起60日後，始得停業或結束營業。遠航12日宣告停業，已實質違反法令，就算隔天改口，前後時間很短，但政府機關仍須依法行政，即使最終不以民航法要求遠航重新申請籌設，也必然會依據遠航呈報的資料來實質審查，在完成審查前，各界都不宜未審先判。

盧衍良指出，復飛兩大關鍵在於「財務」與「飛安」。盧衍良表示，遠航一直有可用流動資金偏低的情形，儘管民航局持續按月定期、不定期追蹤，由於遠航資產仍大於負債的情況下，過去只能准予經營，如今遠航因資金不足而宣布停業，坐實過往流動資金偏低存有營運風險的情況，若想重新營業，遠航該如何在資金流動部分說服主管機關放行才是關鍵。

此外，盧衍良表示，遠航的麥道機隊老舊，變成「飛安」隱憂，近年雖然不斷提出引進噴射客機計畫，但始終未能實現，期間還與ALC租機公司發生合約糾紛，經美國一審法院判決敗訴，須賠償近十億元，遠航已上訴，但如不能提出強而有力的論述說服二審法院，這十億賠償的不確定因素，也應該納入財務面一併考量。

盧衍良表示，航空業涉及法規層面甚多，經營者的心態至為重要，如不能有厚實肩膀給基層依靠，員工面對不可知的未來也無法安心奉獻。

(中時 )