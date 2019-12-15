蔡惠君指出，曾女有過敏體質透過清熱解毒的中藥調理，使免疫系統穩定、緩解過敏。（馮惠宜攝）

台中一名30歲曾姓女子，曾經2次隆乳失敗，拆彈後雙峰縮水到變A＋，最慘的是乳房變成月球表面凹凸不平，並且在右側乳房下緣長出一條明顯的蟹足腫，因結交新男友，她一個月前尋求中醫豐胸，醫師發現他過敏體質加上脾腎失調，透過針灸加藥物治療，一個月後多了半罩杯，最開心的還是雙峰變Q彈平滑；中醫師也預期針灸三個月加上中藥調理半年，可以將胸部回復到拆彈前的D罩杯。

蓮樺中醫診所院長蔡惠君指出，這名患者兩年前為了新結交的男友而接受隆乳手術，使B罩杯變D罩杯，但因為粘黏、變硬而取出，清創休養後，再次去接受隆乳手術同樣失敗，過程中難忍的疼痛與挫折讓她感覺生不如死！取出異物後，開刀處還變成一條難看的蟹足腫，在她心中和身體上都留下深刻難忘的傷疤。近日，她因為結交新的男友，再度想要豐胸。

經中醫針灸豐胸治療、中藥調理過敏體質及改善脾胃運化功能，並促進氣血營養吸收後，成功為婦女提升罩杯，一圓她的豐胸夢，同時也改善了她的過敏體質。

蔡惠君指出，冬天是一年當中人體最適於儲存能量的季節，同時也是女性豐胸最有效的一個季節。人體會本能性地在寒冷的冬天儲存脂肪，而胸部大部分是由脂肪所組成，因此，比起炎熱的夏季，酷寒的冬天會更容易讓胸部變大！不過，醫師提醒女性們，如果胸部有氣血瘀滯的問題，吃進人體的營養就容易胖在身體其它部位而非胸部，針灸加中藥調理的重要目的之一，就是讓氣血營養真正做為豐胸使用，愛美的女性可要注意千萬別讓冬天成為肥胖的季節。

(中時 )