為淨化選風，警政署全力掃蕩選舉賭盤，今年已查獲36件選舉賭盤案。（警方提供／胡欣男台北傳真）

警政署10至13日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，全力掃蕩選舉賭盤為，淨化選前風氣，總計查獲各類賭博案件694件1389人，合計現場查扣現金3688萬7069元。其中選舉賭盤共24件30人。警方表示，今年累計已查獲36件選舉賭盤，其中讓票盤29件、PK盤7件。

警政署表示，因選舉賭盤多以附設傳統地下簽賭、網路簽賭網站為主，且投注標的大多以代號呈現，規避警方查緝。

警方在組頭身上搜出手機，其中通訊軟體微信有賭客以「禿子」、「蔬菜」為代號下注的訊息，搭配每支簽賭金1萬元的數字，被警方視為經營選舉賭盤的證據。

警方說，遭查獲的組頭，用微信一對一收受賭客簽注總統大選賭盤訊息，除媒合與同樣下注金額、押不同陣營獲勝的賭客對賭，也有讓票盤口，組頭收5％佣金水錢牟利。

警方表示，將持續清查六合彩簽賭、網路賭博等各類案件是否涉及選舉賭盤，並針對本次專案查獲選舉賭盤向上溯源幕後主嫌、向下追查賭客及犯罪資金流向，同時強化扣案證物蒐證分析，如發現有異常賠率或讓票數，或僅收單一候選人下注簽單，將朝總統副總統(公職人員)選舉罷免法偵辦移送。

其中，檢警於偵辦網路賭博時，發現周姓賭博網站代理商另有下注總統選舉賭盤，經持續布線清查，13日查獲上游組頭蔡姓及李姓犯嫌利用通訊軟體微信，經營總統選舉賭盤，以候選人特徵及政黨顏色作為代號開出讓票盤。

(中時 )