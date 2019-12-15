網紅「館長」陳之漢，從一個家貧黑道混到千萬級健身房開了好幾間，還跨足賣食品、服飾、日用品、精品錶，各方政治人物搶上他的直播節目，連總統蔡英文都要跟他同框。有網友好奇館長「怎麼把滿手爛牌打到風生水起的？」，引爆網友熱烈討論。

有網友在PTT發文問「館長怎麼把滿手爛牌打到風生水起的？」，原PO表示，館長出身單親家庭家裡經濟拮据，高中畢業就跑去當志願役，退伍後做過各種底層打雜工作，還混過黑社會。

33歲欠了一屁股債（約200萬），一般人看到這裡大概都覺得這人沒救了，滿手爛牌；結果現在他40歲有老婆小孩，是知名慈善家、企業家，還是重量級網紅，影響力之大，台灣保守和進步勢力都願意與之合作。原PO好奇，到底「館長是怎麼把滿手爛牌打到風聲水起的？」。

眾多網友認為「很會看風向 一看韓苗頭不對立刻切割」、「搞政治。軍中的拔草測風向有學以致用」、「韓國魚高潮時挺韓，蔡高潮時挺蔡。蠻厲害」、「看起來就是哪邊聲量高倒哪邊呀」。

也多人說「命啊!」、「天時地利人和」、「運氣要好絕對是關鍵因素」、「這種機率很低，一千個才活一個 運氣要好絕對是關鍵因素」、「簡單講: 遇到貴人」。

(中時電子報)