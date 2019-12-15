北市第六選區（大安）呈現「雙姝之戰」，由現任藍委林奕華對上民進黨的謝佩芬，林15日下午邀到前總統馬英九到南門中繼市場拜票，謝也不甘示弱，邀到民進黨副總統候選人賴清德在台大集思會議中心出席《自由．飛》紀錄片放映會。謝諷，林在外交部跟台大醫院的作為，已讓許多傳統國民黨支持者更改決定，國民黨已變質了。

賴、謝2人下午3時許在建國花市拜票，據悉馬英九與林奕華原本也同時間要在花市，但因強碰頭所以移到南門中繼市場。謝佩芬表示，2020台灣要贏、台北要先贏，大安區是關鍵一區，傳統上藍大於綠，但她3個月在基層跑，發現以前國民黨的死忠支持者，都覺得國民黨變質了。

由於林奕華6日與藍委陳玉珍等人在外交部要抗議駐日外交官「蘇啟誠案」，但後來發生衝突被送往台大醫院，遭指濫用醫療資源。謝佩芬直言，國民黨總統候選人韓國瑜荒腔走板的行為，加上林奕華在外交部跟台大醫院的作為，讓許多傳統國民黨支持者猶豫，更改了對政黨的決定，這是非常關鍵的指標現象，隨著選戰倒數，她對選情愈來愈樂觀，非常有信心贏得勝利。

謝佩芬還說，退將吳斯懷被列入國民黨不分區立委安全名單，讓全民反感，這已是藍綠的共識，她前幾天與同黨立委參選人吳怡農、阮昭雄一起邀請對手們下架吳斯懷，她也希望林奕華表態，若林奕華支持跟吳斯懷當立院同事，或不支持，都應說清楚，希望林奕華是名有擔當的立委。

賴清德表示，香港在英國給大陸時，是沒有經過香港人的同意，如今反送中，香港年輕人站出來，在區域議員贏得86％席次，而台灣這場選舉，國際也都在看，有台大、哈佛學位的謝佩芬，就像香港年輕人一樣，為捍衛台灣民主自由，勇敢參選。

謝佩芬說，邀請到賴清德來欣賞《自由．飛》紀錄片，是因過去半年香港反送中，震驚陸港台與全世界，這部片紀錄香港年輕人爭取自由民主體制的決心，這對台灣目前現狀有反思，到底要選擇自由繁榮？還是一國兩制？台灣人要在「抗中保台」與「抗台保中」做確切選擇。

另外，國民黨副總統候選人張善政在臉書PO出「心繫台灣」的影片，卻被抓招風景森林是在泰國，謝說，台灣跟泰國雖常在國際上被誤認，有出國經驗的台灣人，被當成泰國人會覺得怪怪的，台灣有自己的政治文化、歷史語言及驕傲，有台灣人把台灣與泰國搞混，這很難理解。

(中時 )