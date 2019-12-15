民進黨婦女部昨在桃園舉辦小英新住民姐妹會模擬投票活動，內政部政次陳宗彥發言卻引發爭議，陳宗彥要新住民姐妹看到蔡英文、民進黨就蓋下去，還說「投給小黨是浪費」。藍委林麗蟬則批評這種發言根本是民主倒退。

林麗蟬表示，她推動新住民的模擬投票多年，之前也跟中選會合作過，模擬投票的主旨一直是讓新住民姐妹熟悉台灣民主運作，如何正確投票為目標，確保新住民姐妹可以享有投票的參政權益。

林麗蟬強調，「模擬投票」最重要就是「中立」，因此過去她推動模擬投票活動，從來都只有讓新住民姊妹熟悉流程，不會去指導要去投給誰。這次民進黨舉辦這活動，是否有告知清楚這是競選活動而不是模擬投票？

且從現場照片看起來，有票匭也有圈票區，這是否為中選會提供？如果是，中選會應該出來說明，是否其他政黨也可以借用票匭跟圈票區並舉辦類似競選活動？否則是否有偏袒或違反行政中立？中選會應該說明白。

此外，林麗蟬特別強調，陳宗彥的發言不僅誤導新移民，同時以他內政部次長的身分，公然宣稱投給小黨是浪費選票，明顯為了個人政治利益而違背我國民主精神，認為他應該向全國人民公開道歉，並收回浪費選票的說法，林麗蟬同時也要向全國新移民強調，他的說法曲解民主真諦，不是我國最珍貴的民主選舉價值。

林麗蟬批評中選會已經變成「東廠」了，蔡政府派政黨色彩濃厚的李進勇擔任主委，之前還沒收公投，讓公投不再綁大選，這都是讓民主倒退的實例，現在連內政部的官員都跳出來打壓小黨，民進黨讓「民主」蒙羞。

(中時 )