國民黨主席吳敦義（前左）否認曾經答應前花蓮縣長傅崐萁恢復國民黨籍報准參選立委。（邱立雅攝）

日前傳出中國國民黨主席吳敦義曾私下允諾前花蓮縣長傅崑萁代表藍營參選區域立委，但遲遲等不到回應後，傅崑萁憤而無黨參選，15日下午前往桃園新屋輔選的吳敦義表示對此番傳言沒有意見，因為傅崑萁並不是國民黨員，國民黨已提名了黃啟嘉。

吳敦義指出傅崐萁並非國民黨員，是曾經有一群人在一起的時候，傅的友人代為問起參選一事，他當時回覆傅不是中國國民黨員，要參選立委不必報准國民黨、也不可能報准讓他選。

國民黨已提名黃啟嘉做立法委員候選人，吳敦義表示不可能為了傅崐萁把黃拿掉，弄一個無黨籍的人來代表國民黨參選，「這是不可能的事情」。吳敦義說傅現在是無黨籍，傅要自由參選他管不著，因為他不是國民黨員，不必報准也不可能報准。

另外針對國民黨副總統候選人張善政14日先後替黃啟嘉與傅崐萁站台，是否造成藍營分裂、選民無從支持？吳敦義說他沒有意見，因為張善政是無黨籍人士。

(中時 )