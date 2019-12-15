美國高球選手瑞德(Patrick Reed)在英雄挑戰賽作弊。（摘自youtube/Fantasy Golf Podcast）

2019總統盃15日由美國隊奪下逆轉勝，瑞德(Patrick Reed)在關鍵一分打敗國際隊的台灣好手潘政琮，儘管成為美國隊救星，原諒他的大概也只有美國人。此戰在澳洲墨爾本開打，球迷不斷對瑞德叫囂：「你這個作弊的爛人！」瑞德的桿弟憤而衝下車扁人，遭到禁賽，最後一日的單打賽瑞德仍在叫罵聲中戰勝潘政琮。

作弊事件發生於上周的英雄挑戰賽，瑞德有一球打進沙坑，然後他在試揮的時候偷偷用球桿把沙子撥開，被攝影鏡頭活逮。即使被罰了兩桿，他還是不斷辯稱「我沒作弊，那是攝影角度造成誤解，我的球桿根本離沙子很遠。」然而攝影機照得一清二楚，球後方的沙子都被撥開了。

業界大咖站出來痛罵瑞德，澳洲傳奇人物「大白鯊」諾曼(Greg Norman)說：「我在電視轉播看到瑞德撥沙子那一刻，我馬上拿起手機傳訊給PGA官方。打了40年高爾夫，我看過太多犯規的行為，我永遠、永遠都會挺身保護比賽的公平性，絕不會偏袒選手。」

潘政琮的隊友史密斯(Cameron Smith)也批評瑞德：「我對於作弊的人沒有任何同情。犯了錯是一回事，但是他還要編造什麼攝影角度的狗屁藉口。」瑞德跟潘政琮比賽時，還有球迷不斷嗆聲：「瑞德你真噁心，你那打人的桿弟去哪了？」瑞德的桿弟是他的姻親。

可恨的是瑞德最後仍以4&2(贏4洞剩2洞)打贏潘政琮，比數11-10是美國隊開賽以來首次領先，隊長老虎伍茲(Tiger Woods)上前擁抱瑞德，最後美國16-14獲勝。瑞德還臭屁地說：「當你打得很好觀眾就安靜下來了，我就是做得到。」

(中時電子報)