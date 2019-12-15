生理期吃紅豆湯補血？含鐵食物排行被排除。(中天新聞提供)

吃植物性食材紅豆補血？這種說法被推翻了！不少女性生理期會煮紅豆湯補血，不過實測鐵質含量發現，紅豆根本不在植物性含鐵量前十名，最補血的其實是紫菜。營養師指出，吃鐵質含量高的食材，其實黑色食物比紅色食物更能補鐵。

《中天新聞》報導，女性每月來潮多少會流失鐵質，有人習慣喝碗暖暖的紅豆湯，除了可以緩解症狀，還能藉此補血，但現在這說法被推翻了。經過實測，植物性食材以紫菜含鐵量最高，其次大多是深色食物，就連黑巧克力也都上榜，紅豆則被擠出前10排名。

根據食藥署「食品營養成分資料庫」，植物性食物含鐵量排名前十食材依序是：紫菜、髮菜、梅乾菜、乾裙帶、黑芝麻(生)、紅土花生(熟)、乾竹笙、乾猴頭、黑巧克力、調味南瓜子(帶殻)。

國泰醫院營養師張斯蘭表示，紅豆屬於全榖雜糧類，是澱粉的來源。動物性食材會比植物性的吸收率好3倍。以動物性食材來說，鵝肝含鐵最高，含鐵量前段班則以動物內臟類、海鮮居多。

中醫師吳明珠說，中醫講究以形補形，而動物性食材對鐵質吸收率會比較高。像肝臟就含有很高的鐵質，甚至比牛肉還多。對於補鐵食材，西醫建議多攝取維生素C，可幫助鐵質的吸收，中醫則建議適當的油脂幫助鐵質的吸收，兩者方法雖不同，但都提供民眾正確的補血觀念。

(中時電子報)