國民黨總統候選人韓國瑜於15日上午舉行全國村里長挺韓大會，國民黨基隆立委候選人宋瑋莉也於上午走訪基隆碇和里的眷村海光一村，力邀市民在台灣頭共同挺韓。（吳康瑋攝）

國民黨總統候選人韓國瑜於15日上午舉行全國村里長挺韓大會，國民黨基隆立委候選人宋瑋莉也於上午走訪基隆碇和里的眷村海光一村，力邀市民在台灣頭共同挺韓。（吳康瑋攝）

國民黨總統候選人韓國瑜於15日上午舉行全國村里長挺韓大會，國民黨基隆立委候選人宋瑋莉也於上午走訪基隆碇和里的眷村海光一村，力邀市民在台灣頭共同挺韓。（吳康瑋攝）

選前倒數不到一個月，國民黨總統候選人韓國瑜於15日上午舉行全國村里長挺韓大會，國民黨基隆立委候選人宋瑋莉也於上午走訪基隆碇和里的眷村海光一村，力邀市民在台灣頭共同挺韓。宋瑋莉現場談及自己在教育、文化方面的政見，他指出，文化是建立在歷史的基礎上，他主張，教育與文化的傳承應該與在地歷史結合，才能傳承正統的中華文化。

宋瑋莉表示，文化是建立在正確歷史的基礎，而歷史再經過教育來堆積，這樣子才成就中華文化傳承五千多年的廣博。她指出，中華文化精深博大，不能因為任何政黨的好惡，就刻意去「中國化」，而興改教育課綱，讓我們下一代迷失自己，將歷史忘卻，將會造成為沒有文化的一代。她強調自己主張，修正竄改歷史的課綱，制定發揚中華文化的法案，讓子孫從充實正確的文化開始，進一步的發光發熱。

對比民進黨爭取連任的立委蔡適應於10月榮民節上，也曾公布自己的教育政策，並指出在榮民子女的營養午餐方面，他已將補助由60元提高到80元、榮民榮眷基金會也因營運績效提升，榮民子女就讀大學補助由2500元提升到公立8000元、私立10000元、大學生獎學金則由10000元增加至12000元。而對此宋瑋莉則指出，孩子的教育不能等，但經過完備計算及規劃後的數字，才是真正對子孫有益處的政策，也希望候選人們可以正視孩子的受教權益，切勿以議題亂開支票。

(中時 )