民進黨立委管碧玲日前說「高雄人對不起台灣，是普遍的心情」等，這話題延燒至今，有人在臉書上開第1屆向民進黨道歉大賽，指高雄人說他們不投民進黨，向民進黨說對不起，因為民進黨藐視高雄人的智慧？國民黨總統候選人韓國瑜15日表示，這可能是一種反諷的說詞；他建議用選票來證明人民才是政黨的爸爸。

韓國瑜下午受訪說，這可能是一種反諷的就是對不起民進黨，好像票不投給民進黨就是對不起民進黨。換句話說，整個中南部無條件愛護民進黨選票，支持民進黨將近30年，從雲林、嘉義、台南、高雄、屏東，事實上中南部30年來支持民進黨，全台灣經濟最苦的也是中南部，所以這次中南部的鄉親，他建議用選票來證明人民才是正黨的爸爸。

對於內政部次長陳宗彥日前被質疑有行政不中疑慮，他事後道歉。韓國瑜表示，從民進黨連續兩、三天的發言都可以顯現出來，民進黨掌握權力之後非常的驕傲、傲慢，管碧玲委員居然說高雄人對不起台灣人，這是什麼話，民主社會人民投票，誰來當總統，誰來當立法委員，誰在當公職人員，由人民來決定。

韓國瑜指出，高雄市民決定用選票選出的新任市長，怎麼叫做高雄人，對不起台灣人？這太驕傲了，內政部次長也是一樣，民主政治的可貴就是百花齊放，人民要投給大黨或小黨，全部由台灣人民來決定。「莫非不投票給民進黨，就不是台灣人嗎。」

他說，覺得內政部次長的發言完全顯現出來，一連串都是充滿著驕傲，完全覺得台灣人一定要投給民進黨的感覺，這次2300萬台灣人就會選票來證明，人民才是國家的主人。

(旺報 )