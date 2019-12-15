現場進行謝土祭拜儀式。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

在地鄉親們過橋，見證通車時刻。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

水上鄉長劉敬祥（左三）頒發感謝狀給嘉邑行善團理事長蔡萬華（左四）。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義市嘉邑行善團協助改建的嘉義縣水上鄉「仁靖橋」15日舉辦謝土通車祈福典禮，仁靖橋銜接水上南和村及大堀村，是學生上課經過的重要道路之一，由於既有橋梁路寬不足，影響民眾通行安全，因此，縣府與嘉邑行善團合作改建，今日正式通車，未來不但可改善交通瓶頸問題，避免淹水情事發生。

仁靖橋原本橋寬僅4.6公尺，民眾經常因會車困難而阻塞交通，而且原橋不符合南靖排水核定規定要求，因此，每逢大豪雨就時常淹水，也會阻礙救災路線通行，因改建經費甚鉅，因此嘉義縣政府向嘉邑行善團尋求協助，嘉邑行善團也欣然同意興建，支應總工程費1471萬元中的1254萬元橋梁工程費。

新建的仁靖橋於今日正式啟用，橋面提高1.1公尺、跨徑35公尺、橋寬9公尺，經縣府設計後交由嘉邑行善團施工。縣長翁章梁表示，很感謝嘉邑行善團的幫忙，讓萬能工商學生上下課都能出入方便，他代表縣民感謝嘉邑行善團為地方的付出，建設經費都是來自各界善心人士，也向所有投入的志工朋友致上感謝之意。

通車祈福典禮上，嘉邑行善團理事長蔡萬華、立委蔡易餘、水上鄉長劉敬祥、太保市長黃榮利、縣議員林緗亭、賴瓊如及楊秀琴等人皆到場進行剪綵，並帶著鄉親一同過橋，有位100多歲的志工阿嬤也到現場，見證通車的時刻。

(中時 )