對於林佳新言論，網友表示「有菜農相挺最重要，韓總遠距加持」。(擷取自林佳新臉書)

國民黨台中市第一選區立委參選人林佳新今天公布12月22日將舉行聯合造勢大會，但他說沒有總統參選人韓國瑜，並提及很多長輩說他為何不加入「搶韓行動」？他則直言「對韓沒幫助的我盡量不做」。

林佳新在臉書貼出三張照片，其中有一場是18日下午將在大安區中庄里政天宮廣場舉行問政造勢說明會。此外，22日也將在大甲區平安里民權路上舉行聯合造勢大會。

他坦言這兩場活動沒有韓國瑜。他說很多地方長輩說大家都在搶「韓國瑜」，為何林佳新不要加入「搶韓行動」？林則說他只知道辯護，其他的對韓沒幫助的他盡量不做，就是這麼簡單。

對於這番言論，網友也紛紛表示「有菜農相挺最重要，韓總遠距加持」、「這就是我們欣賞你的個性！豪邁正氣」、「候選人本身能開拓票源的基層實力更為重要」、「佳新加油，知道挺韓就夠了」、「我有親戚住那裡，會去幫你加油」、「真貼心」、「你也太可愛。有國寶就夠了。韓國瑜在心中。支持韓國瑜，支持林佳新」。

(中時電子報)