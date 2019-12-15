公督盟與民視於今日下午共同舉辦2020國會政黨辯論會，並邀請國內主要政黨出席。新黨代表邱毅、台灣民眾黨代表賴香伶同批民進黨綠能產業政策。賴香伶甚至指出，民進黨上台後到處大撒幣，但根本沒有投資勞工。

今日辯論會進行至第二階段時，由台灣經濟研究院院長張建一提問各黨代表，有關美中貿易戰後，台商未來的回流相關狀況，立法院未來會不會有相關的措施來做配合。

國民黨代表陳以信表示，上一輪辯論時，民進黨代表李晏榕說，民進黨上台後，台灣減少對中國的出口依賴，而這根本是胡扯。陳以信指出，台灣對中國的出口依賴，最新的數字是41.2％，而歷史新高是去年的45％。

陳以信說，民進黨上台後，對中國的出口依賴根本沒有轉移，對東南亞的出口還連續兩年下降，證明新南向政策根本已經失敗，證明民進黨的經濟策略根本失靈。

陳以信指出，民進黨搞經濟不行，只好撒大錢搞政府投資，前瞻建設以及現在又提起的大南方計畫都是治標不治本。而民進黨執政後，國內產業自由化失敗、產業無法轉型，且對外又無法加入區域經貿組織。

陳以信強調，中美貿易戰沒有誰是贏家，台灣不能幸災樂禍，兩岸經貿和台美經貿關係都要同步推動，「賺錢不能選邊站。」才能追求台灣最大利益。

民進黨代表董建宏表示，民進黨上台後，透過5+2產業投資及前瞻建設達到產業創新與均衡城鄉，也積極推動綠能產業，而民進黨的減稅也讓人民有感。

新黨代表邱毅表示，中美貿易戰後的確有很多台商因此打算回流，但很多都在反映5缺的問題，其中最棘手的就是缺電。而明明綠能還不成熟，民進黨卻死抱著廢核神主牌不肯放。邱毅也認為，民進黨的反滲透法對台商造成許多心理威脅，如此誰敢回流？

台灣民眾黨代表賴香伶表示，民進黨所提的新南向，口號大於實質。日前宣稱返鄉的7千億事實只有2千億到位。有關5缺中的勞動力問題，事實上台灣都還在用廉價外勞，對台灣就業有何幫助？

賴香伶另指出，民進黨鼓吹返鄉投資台灣綠能產業，但若沒有規劃，綠能產業可能會往高汙染性、廉價勞工化的方向走。賴香伶也批評，民進黨上台後到處大撒幣，但根本沒有一項是投資台灣勞工的。

(中時 )