總統蔡英文近日在民進黨高雄競選總部舉行記者會，宣布推行「南方發展計畫」，期盼以聚落、交通、產業、觀光四個方向讓南台灣起飛。但名嘴謝寒冰對這計畫不買帳，反而斷言這種做法，代表「民進黨農漁民崩盤了」。

蔡英文昨(14日)宣布「大南方計畫」時表示，高雄是南臺灣第一大城，人口也最多，但發展卻顯失衡，蔡說，區域均衡發展一直是她相當重視的環節，這次推行「南方發展計畫」以「聚落、交通、產業、觀光」四個方向讓南台灣起飛。盼南部不要再像以往被忽略，要改掉重北輕南的觀念。

行政院政務委員張景森同一天也在記者會上表示，未來的目標是將每年4兆元的投資，至少能有一半吸引到濁水溪以南縣市，包括每年度預算約1500億元、4年約6千億元，若再將上蔡政府甫上台時推動的《前瞻基礎建設條例》，還將能再擠出近4千億的「特別預算」。

對此，名嘴謝寒冰今天就在個人YouTube平台表示，蔡政府這一切手法都顯示，民進黨在農漁民票已經崩盤了，開始不計一切搶農漁民票。他必須提醒大家，「這從頭到尾都是騙局」。

他進一步解釋，對於關稅配額外其中紅豆的關稅要調到32塊，看似很美好，像是政府在保障我國農產品，但我國每年進口的紅豆約2800-2900噸，關稅配額僅2500頓。增加那3、4百頓，並沒有多大意義。真正該做的，是向WTO協議爭取，降低關稅配額，從現行2500頓配額調降為1500頓。才能保障本土農漁民生存空見。

謝寒冰痛批，民進黨用這種話術包裝來欺騙農漁民。這種做法無異於詐騙集團，根本就是騙子，擺明把農漁民當X痴在耍，且更惡劣的是，民進黨要騙的不是農漁民(因為很專業的農漁民，不容易被騙)，民進黨要騙的是一般大眾，製造一個照顧農漁民的假象。來讓選票最大化。

(中時電子報)