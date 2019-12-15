冬盟15日季軍戰由中職聯隊出戰味全龍，龍隊在徐若熙先發5局好投，以及李凱威、黃柏豪都敲3安猛打賞火力支援下，以7比0完封中職聯隊，奪下季軍。賽後龍隊總教練葉君璋給這場比賽高評價，認為是一場「完美的比賽」。

龍隊派出徐若熙、林子昱、廖任磊三名投手合力封鎖中職聯隊打線，加上打線狂敲12支安打、攻下7分，且沒有任何守備失誤，成功擊敗中職連隊拿下季軍，葉總認為，「以球隊現階段來講，今天打擊、守備、投手、跑壘各方面都表現很好，是很棒的比賽。」

葉總坦言拿到季軍不在預料內，今天的成績是在組球隊之前無法想像的，不過龍隊小將在冬盟表現非常出色，尤其打擊端總能敲出適時一擊，讓葉總在昨日認為龍隊有機會前進冠軍戰，可惜因守備失誤礙事，最終只能爭季軍，「昨天還認為有機會打晚上的比賽(冠軍戰)，不過都是經驗的問題。」

昨天因為守備出現3次失誤，葉總整體給龍隊80分的成績，不過今日認為全隊表現出色，是完美的比賽，如今僅差在經驗。「總結龍隊就差在經驗，守備失誤或投手出現狀況，與經驗有很大的關係，才會在高強度比賽中出問題，這是明年是重要的課題。」

(中時 )