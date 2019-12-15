中美近日達成第一階段貿易協議，中國外交部長王毅15日表示，中美就首階段貿易協議文本達成共識，為正在下行的世界經濟注入信心。美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）則指出，第二階段貿易談判在落實首階段協議後便會展開，期間或再細分多個小段落，商討更重要事項。

在斯洛維尼亞訪問的王毅表示，中美就首階段貿易協議文本達成共識，為正在下行的全球經濟注入信心，亦為全球貿易秩序帶來穩定性。不過中美關係當中仍然存在不少問題，需要重視及妥善處理。王毅稱，中國一直不贊成用加徵關稅來解決經貿摩擦，因為貿易戰沒有贏家，中方也反對單方面施壓的做法，因為它不符合世界貿易組織的規則。

另外，在卡達出席會議的穆努欽則指出，中美兩國經過長時間磋商，才能達成首階段協議，協議文本詳細內容最快這兩天內公布，又預計首階段協議在下月簽署後，便會開始第二階段貿易談判。穆努欽稱，相信美中雙方都認為最重要的事，莫過於確保落實可執行的首階段協議，有重要的事項將留待第二階段磋商。之後展開的第二階段談判或許將拆分為幾個部分進行討論，而美方目前滿意這部分協議的進展。

中美達成首階段經貿協議後，美國取消原定15日對中國商品實施的關稅，並在簽署協議30日後，會降低另一批總值1,100億美元中國貨的關稅稅率，由15％降至7.5％。惟目前對2,500億美元中國進口貨的25％關稅將維持不變。

(工商 )