蔡英文總統14日到高雄提出大南方計畫的新生活藍圖政見，從雲林到屏東都有建設規畫，唯獨沒有嘉義市，市長黃敏惠15日炮轟「總統你心中有嘉義市嗎？對得起嘉義市民嗎？」

據媒體報導，蔡英文總統公布的大南方計畫政見，訴求新經濟、新產業、新生活藍圖，規畫在雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東建設農機、農業生技、沿海食品加工、科技園區，但嘉義市沒有列入這個藍圖。

黃敏惠說，蔡英文總統在高雄發布大南方計畫，目標每年4兆投資至少一半到南台灣，但計畫中隻字未提嘉義市，把嘉義市邊緣化、完全遺忘，嘉義市民要大聲問，總統你心中有嘉義市嗎？對得起嘉義市民嗎？

黃敏惠說，之前中央承諾嘉義市鐵路高架零自籌、增設西區國民運動中心，兩項攸關嘉義市重大發展、人民福利的政策都跳票，嘉義市不中不南、人少地小、資源有限、又不夠窮，大南方計畫中又直接把嘉義市跳過，先是政策跳票、接著政見跳過，嘉義市民情何以堪？總統對得起嘉義市民嗎？

黃敏惠說，蔡英文總統心中完全沒有嘉義市，但嘉義市民有骨氣，越是被遺忘，越是要團結一致，要讓大家看得起嘉義市！

(中時 )