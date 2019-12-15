130位小朋友以豐富的生命故事獲獎。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

表演節目、園遊會義賣，現場歡樂四射。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

「品德」是治癒心貧窮的最大力量，可以轉逆境為助力！靈鷲山佛教教團台中普仁奬頒奬典禮，15日在台中市政府川堂舉行，130位小朋友以豐富的生命故事獲獎，這些孩子照亮自己，也成了照亮別人的小太陽，典禮穿插多元精彩的表演節目；其中特別為孩子舉辦35攤園遊會義賣，讓廣場陽光溫暖遍灑、歡樂四射！

「讓普仁小太陽相信自己是太陽，不因環境的困頓，滅失了自己的光芒」，是普仁獎一直在做的事。普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說～美好的品德，帶來尊貴美好的生命。

普仁獎是心道法師的願力，鼓勵陋室裡的孩子迎向陽光，16年了，共選出6712個地方小太陽，他們家境清寒卻品德兼優，在困難環境中，努力不懈、奮發向上，仍保有正面、積極、樂觀、愛心、願力等品德和生命態度，讓生命發光。

早上10點不到，市府川堂廣場人潮爆滿，薩克斯風樂音流串其中，宋淑貞老師以動態的韻律暖身「寧靜深呼吸」帶全體1分鐘平安禪，全場嗨熱起來，隨後由青年高中音樂科大鼓隊，結合流行音樂元素與國樂曲風傳播熱力，為頒獎典禮揭開序幕。

圓滿樂團第一小提琴手陳俞汎老師，帶領7位小朋友表演3支曲目，國小三年級的天才鼓手-流傳芊鼓、僑孝國小韻律體操隊表演，加上園遊會摸彩的活動，現場熱鬧極了。

就讀外埔國小六年級的謝廷奇，樂觀積極的個性讓人動容，家裡有化療的爸爸需要照顧，就讀小四的妹妹是肢體殘障，生活無法自理，全靠媽媽負擔所 有的一切，小奇身高比同年級的同學弱小，目前只有小一小二的身型，但小小 身軀卻有大大的力量，除了課業不輸人，也是同學的小助教，很喜歡幫助人， 家事做得很好，照顧爸爸，還要幫忙餵食行動不便的妹妹，在困難環境中沒有 自暴自棄，媽媽心疼他，只希望他平安健康快樂的長大。

就讀豐原國小六年級羅儀榕是家中唯一的孩子，一家3口就住在老舊鐵皮屋的一間小房間裡，喜歡畫圖的她，會幫忙做家事，很上進、有正面思維，也許是因為爸爸洗腎，她研讀中醫書籍，並常常關心父母的健康，長大想當中醫師，也會用空白的廢紙做筆記本，並剪貼弱勢的報導內容，想要幫助非洲貧窮的孩子，回饋社會。

民政局副局長盧政遠代表市長盧秀燕和市府團隊，感謝靈鷲山勸人為善，為社會注入良性暖流，他鼓勵普仁小太陽，只要心中有光，就不怕走到黑暗，希望大家能夠走在光亮堅持到底。

靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠稱讚台中講堂是第一名的團隊，今年又蟬聯第一名：學生報名人數、家訪人數和得獎人數，都是各區之冠，又是唯一結合戶外舉辦園遊會的講堂。各區普仁奬推廣的時間不一樣，全國普仁獎從第一屆到現在，是第17年，16年來，全國17區已經奬勵6712位品行優良的學生，也一直持續後續關懷。

他強調，和小太陽的交集，不是只有一天的頒奬典禮，而是要共同編織善的互聯網，希望小太陽秉持正念、善願和一顆永不改變的心，對治生命的一切難關與挑戰。

台中講堂執事妙明法師說，普仁奬是以『品德和生命教育』為主要宗旨，感謝130位普仁小太陽給予我們這樣的因緣，讓大家能一同做這麼好的善緣連結。普仁獎學金的頒發中區今年已邁入第10年，累計選出逆境中生長、生命卻帶著「五德」、正向磁場的孩子有863位，未來希望他們帶著菩提心，走向靈性、正向，在社會上發光發亮。

(中時 )