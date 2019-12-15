工商咖啡首場規畫二代企業講座，廣受好評。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

工商咖啡第二場為女力講座，幫助女性勇敢逐夢。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府輔導苗栗縣工商發展投資策進會辦理「工商咖啡」，首場規畫二代企業講座，分享實務經驗、升級轉型，廣受好評。第二場以女力講座開講，幫助想創業與逐步追夢的女性，勇敢面對挑戰，再創企業風華。

工商咖啡規畫系列講座，首場二代企業咖啡講座讓苗栗縣內企業順利接班傳承外，再促進企業升級轉型。透過實務經驗分享，助企業無縫接軌並創新轉型，更促成跨區合作機會，創造互利共贏的新合作模式。

工策會第二場策畫女力講座，縣府工商發展處表示，去年底針對縣內中小企業女性負責人調查，計32892家的商業家數中，女性負責人10576位，約佔32.15％，比率高於全國的31.42％，顯示苗縣女性勇敢追求自己夢想。

透過工商咖啡女力講座，讓想要創業或正往成功路上前進的女性，藉此交流、經驗分享，找尋在職場與家庭中的平衡點，勇於面對人生各個階段的挑戰與轉折，找到生命價值，活出精彩的人生。

副縣長鄧桂菊表示，邀請已擁有一片天的女性創業家，分享如何白手起家並兼顧家庭孩子的經驗，更在自我探索追求夢想時，不僅有伴同行，還能結合眾人之力一同前進，再創企業風華。

(中時 )