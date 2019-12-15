台積電營收連續4個月登上千億元大關，也帶動近期股價、市值頻創新高，財信傳媒董事長謝金河表示，台積電是護國神山，一家市值近9兆的企業撐起全台灣，他預言，切入5G晶片的聯發科，明年有機會成為台灣「第二座護國神山」，這兩家半導體公司改變台灣產業生態。

「台灣股民這幾天為台積電瘋狂！」財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，一位老友厭倦在股市中殺進殺出，因此把手中股票賣掉，一口氣買了1000張台積電，以後就靠著每年配息來養老，決定守護台積電過一生。

謝金河表示，有人說台積電會漲是政府護盤，但台積電ADR漲得更厲害，美國掛牌的ADR飆到58.26美元，市值來到3024億美元，換成台幣是9.17兆，比台灣上市的市值8.79兆還高。

「台積電是台灣的護國神山，一家台積電撐起全台灣，」謝金河認為，下一個台積電的設備供應鏈也會整串串起來，ASML（艾司摩爾）已一躍而起，而聯發科切入5G晶片，搶先發表「天璣1000」，售價領先高通的驍龍系列，明年有機會成為台灣第二座護國神山，這兩家半導體公司改變了台灣產業生態。

他表示，台股漲到11990點，距離1990年的12682點，差不到700點，台股飛躍12682點已沒有懸念。過去30年台灣靠金融寡佔，資產奔馳創造股市天價，但當年金融、資產、營建股後來股價都跌破票面，爬起來的不多，這次台灣用科技的力量治癒了30年累積的資產泡沫。

「台灣抖落一身的灰塵，準備加油前進。」謝金河強調，台股30年來跑得比日本快很多，日經指數仍在當年38957高點的一半多，台灣已即將再飛躍高峰。而當年台股12682點時，香港恆生指數僅1850點，如今跑到33484點，但因出現史上罕見抗爭，香港經濟漸露疲態，他預期，「30年巨大轉折，現在正慢慢發酵中！」

(中時電子報)