知名美國舞台劇編劇、藝術文化公司董事長張阿姨（Lucy Chang）已經離鄉背井50年，高齡80歲的她，拼了老命也要從美國洛杉磯回台灣一趟，純粹是對這片土地的愛，更用台語來表達愛台灣的心，也呼籲大家一定要支持韓國瑜。

張阿姨接受網路節目「比特王」專訪，表示蔡英文上任後「太自己封鎖自己，想怎麼做就怎麼做」，認為一個國家領袖，應該為老百姓著想，認為台灣是一個很美的國家，但為什麼會有這樣的一個領導人在這裡「為非作歹」，更形容蔡英文是「德不配位」，甚至點名陳菊、蘇貞昌、邱義仁，是背後「最可恨又可怕的」。

張阿姨欣賞韓國瑜是一個英雄人物，相信他絕對不會貪污，畢竟韓國瑜曾公開表示「如果貪汙就把我關到死」。

另外，張阿姨比喻台灣和中國的關係就像「親戚」，如今中國富強，我們應該要讓這個「親戚」來幫助保護我們，但蔡英文卻指望美國的幫助。主持人提到，蔡英文總統希望中共打來時，美國可以幫助我們。對此張阿姨直言蔡英文就是「空心蔡」，回說「美國幫過誰打仗？美國只有為自己去打仗」，結果蔡英文拼命挑釁（中國）。

張阿姨強調，自己不是韓粉，也不反民進黨，只是希望以行動提醒大家，不要再過這種苦日子，竟然蔡英文做不好，那就給韓國瑜一次機會。

(中時電子報)