高中鋁棒聯賽今（15）日進行冠軍戰，桃園市平鎮高中只用打了4局就以10比0「扣倒」新北市穀保家商，勇奪隊史第4冠。先發投手黃保羅只用34球就投出「完全比賽」，獲選大會MVP；隊友羅浩晨則以打擊率6成67、2轟、16打點勇奪打擊三冠王。

平鎮高中黃保羅投出「完全比賽」。（學生棒聯提供／廖德修台北傳真）

首局平鎮打線就完全爆發，羅浩晨先以中外野深遠三壘安打清光壘包，戴伯丞轟出3分打點全壘打，曾子祐二壘安打再進帳1分，單局灌進7分奠定勝基。

3局平鎮攻勢再起，戴伯丞保送，鄭郭佑、黃冠倫、羅浩晨連續安打補進3分，達到4局10分的「扣倒」標準。黃保羅僅用34球投完4局，未被敲出安打、亦無保送；不僅拿下勝投，還締造「完全比賽」。

獲得「最佳總教練獎」的平鎮教頭吳柏宏表示，「戴伯丞開轟釋放壓力，高三的羅浩晨因力量大被放在鋁棒組，他今年在美國的LLB國際賽曾有雙響炮。高一球員黃冠倫、曾子祐打擊表現亦佳，他們從國小到國中，大比賽經驗很多。」

黃保羅在這次鋁棒聯賽表現完美，拿下2勝。累計投10局，未被敲出安打、奪下8K，只有1次保送。他曾在LLB亞太區對大陸隊投過「無安打比賽」，今天是生涯第2場。吳柏宏說，經過黑豹旗及鋁棒聯賽，黃保羅下學期有機會參加玉山盃。

黃保羅則表示，「冠軍戰先發還是有點緊張，用深呼吸調整；這次鋁棒聯賽投球觀念有提升，感謝隊友幫忙守備。投球方面，還想提升球速，也想增加變化球種，尤其想跟學長吳秉恩學變速球。」

平鎮在本屆聯賽前4戰都提前結束比賽，直到4強賽才與大理高中打滿7局。吳柏宏說，「應該是野手幫助很大，且每位投手控球落差不大，都靠守備幫忙，也打下很多分數。」

此外，季軍戰鶯歌工商以2比1擊敗大理高中，奪下隊史最佳的名次。5至8名排名賽，西苑高中以5比4擊敗東石高中拿下第7名，東大體中7比5擊敗高苑工商獲得第5名。

(中時 )