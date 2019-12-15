武漢台協青年委員會執行長廖伯元表示：1／11日這個時間點不上不下，有意願回台者卻卡在沒放假或買不到機票，希望能協助他們。（王雅芬攝）

目前就讀武漢大學經濟與管理系的胡銘哲，在學校社群看到這個活動，立刻跟同屬台生的同學一起報名參加。（王雅芬攝）

實踐大學畢業後赴武漢大學唸政治與公共管理學系研二的袁紹旗，認為投誰不重要，最重要的事是讓「兩岸好，台灣好」。（王雅芬攝）

在武漢讀書，擁有高顏值的台生王詩彤同學受訪時開心比勝利手勢。（王雅芬攝）

（特派記者王雅芬武漢採訪報導）2020年大選日期近，大陸各地台商相繼動員，呼籲台商、台青回台投票，別放棄神聖一票。武漢市台協14日在協執行會長楊文賢發動下舉辦動員大會，接棒舉辦「武漢台灣青年返台投票動員大會」凸顯台灣未來發展，青年不能缺席，鼓勵台青踴躍回台投票。

身兼武漢台協執行會長及武漢市台灣青年創業就業中心的中心主任的楊文賢，致詞時除了向年輕朋友說明青創中心成立以來主要工作，以及武漢台青在漢創業就業生活學習的近況之外，也提醒明年的 1／11日的大選，大家都回去投票，用行動呼應「返鄉投票有2好，兩岸好！台灣才會好」。

對這次活動大力支持者之一的武漢台協青年委員會執行長廖伯元表示：這場自動自發的聯誼活動，從決定舉辦到執行只有三天時間準備，才剛宣布舉辦時間，就有不少人急著詢問參加事宜，原因是國內沒有春節返台的加班機，受限於機票數量，加上11號這個時間點很尷尬，台幹、打工族還沒放假，台生學校正值期末報告時間，想回台但沒有管道，且買不到機票，台協青年委員會希望透過這個動員活動的舉辦，提供關懷與協助並讓他們知道回去投票對自己未來的意義。

已經開始在武漢創業，在台灣淡江大學統計系畢業來到武漢唸研究所，目前就讀武漢大學經濟與管理系的胡銘哲，透露在學校社群看到這個活動，立刻跟同屬台生的同學一起報名參加，認為投票是公民權益也是機會，已買好1／9日返台機票，打算行使人生中的第一次投票權。目前雖然尚未決定投誰，但就目前的觀察與體會，心目中是比較支持認同兩岸好，台灣才會更好理念的候選人。

此外，實踐大學畢業後赴武漢大學唸政治與公共管理學系研二的袁紹旗，肯定的表示一定會回台投票，認為投誰不重要，最重要的事是讓「兩岸好，台灣好」。住在中壢戶籍設在新北市八里，已買好1／9日返台機票，打算提早回台準備為心中支持的理念投票。

戶籍在台南市目前就讀華中科技大機械系大四的鄭品嘉，是從武漢青年委員會的大哥大姐們群裡得知動員活動，跟著大約50-60位不同校但同屬在武漢的台生一起來參加。由於是首投族特別珍惜人生中的第一次，已買好1／10日返台的機票，並透露對於選舉心中大致已有人選，家中共有5票，由於皆在大陸生活過，因此理念相同，很清楚知道什麼樣理念的候選人對台灣才最好。投完票後將留在台灣過春節，享受學生身份的最後一個春節假期。鄭同學對於未來，有著雄心壯志，畢業後打算留在武漢，選擇台灣較有優勢的文創產業創業，期待自己走出一條光明大道。

另一位擁有高顏值，戶籍位於台北市就讀華中科技大學人工智能與自動化學院大二的王詩彤同學；及畢業自高雄前鎮高中目前就讀華中師範大學大二的鄭冠妤，從學長那邊得動員大會訊息後就決定相約結伴來參加。已買好返台的機票去投票，但對於選舉目前並沒有清楚的人選，最近會多參考長輩及同學的意見。

(中時 )