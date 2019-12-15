男星高以翔上月27日參加浙江衛視《追我吧》節目錄影，過程中意外猝死，享年35歲，事後家屬及論及婚嫁的女友Bella忍痛處理後事，在今天舉行了告別式，真正送走了高以翔，而其實在這之前，摯友們暖心私下為他辦了場「最後的球賽」，Bella也現身，換上了摯愛的球衣，用他最愛的籃球送他離開。

摯友偕Bella在告別式前舉辦了籃球賽，用高以翔最愛的籃球，送他最後一程。(翻攝自benctz604 IG)

今高以翔舉行告別式，如今已完成火化並到達長眠地，而在昨天，毛加恩、黑人、范范、葛仲珊等圈內外好友齊聚一堂，提早為他在台北皓宇國際籃球培訓中心，舉辦了一場特別的追思會，竟是場籃球賽，用他最愛的籃球送他最後一程。

而這場緬懷籃球賽，Bella全程參加，跟大夥兒留下了大合照，照片中，Bella身上穿了件過大的白色球衣，仔細一看背號為9號，原來是高以翔的球衣，而他的摯友蔣珅瑋則手拿高以翔的另一件花灰色球衣入鏡，兩人的小小舉動，象徵著高以翔也跟他們在一起，打這最後一場球，而Bella難得短暫放下哀傷，為了摯愛展開笑顏，用愛護著男友高以翔放心高飛。

(中時電子報)