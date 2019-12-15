豐田村成功廟15日主辦2019全國開台聖王秋季祭典，來自全國各地的60多家開台尊王廟宇齊聚。（周麗蘭攝）

祭典由全國開台聖王聯誼會理事長周柏林、豐田村成功廟主委黃萬發、明年春季祭主辦宜蘭冬山進興宮主委蔡國安共同主持，儀式慎重莊嚴。（周麗蘭攝）

大埤鄉豐田村成功廟15日主辦2019全國開台聖王秋季祭典，來自全國各地的60多家開台尊王廟宇齊聚，豐田村民席開300桌隆重招待全國信徒，場面浩大熱鬧。

祭典由全國開台聖王聯誼會理事長周柏林、豐田村成功廟主委黃萬發、明年春季祭主辦宜蘭冬山進興宮主委蔡國安共同主持，儀式慎重莊嚴。

周柏林指出，全國開台聖王聯誼會已成立30多年，每年固定舉辦春、秋兩次祭典，由各地廟宇輪流主辦，每次約有60、70間參加。

大埤鄉豐田村的成功廟首次主辦，主委黃萬發說，向村民借用一公頃農田舉辦平安宴，上周間歇性降雨，他擔心場地泥濘睡不著覺，向國姓公祈求後天氣居然放晴，泥土都是乾的，15日更是風和日麗，適合戶外活動，活動舉辦得圓滿。

豐田村民15日幾乎全體總動員準備祭祀、平安宴、風味餐，不到9點來自各地廟宇人員陸續抵達，參拜「國姓公」後，享用大埤農會家政班媽媽準備的300桌酸菜鴨、炒麵、鹹飯等在地風味餐。

周柏林表示，明年春季祭典由冬山進興宮主辦，鄉長林峻輔特別到場觀摩，邀請全國聯誼會信徒明年到冬山鄉喝茶、吃特產。

(中時 )