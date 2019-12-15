蘇貞昌（右三）本尊今天到新竹市參加「蔡英文鄭宏輝北區後援會成立大會」，努力為鄭宏輝（左四）衝衝衝。（陳育賢攝）

蘇貞昌（中）今天到新竹市參加「蔡英文鄭宏輝北區後援會成立大會」，努力為鄭宏輝（右三）衝衝衝。（陳育賢攝）

大選前最後第4個周日，新竹市立委候選人鄭宏輝把握最後衝刺機會，真假「衝衝衝」都來力挺拉票！今天一早鄭宏輝先在模仿蘇貞昌到真假難分的藝人郭子乾陪同下，到十八尖山拜票，隨後蘇貞昌本尊也來到新竹市，參加「蔡英文鄭宏輝北區後援會成立大會」，努力為鄭宏輝衝衝衝。

在新竹市出生的模仿天王郭子乾，過去即以模仿行政院長蘇貞昌聞名，今天上午他早一步在蘇貞昌到新竹市前，先陪同鄭宏輝到十八尖山向健行的市民問安，並強力為鄭拉票，三不五時也「電火球」上身，要大家衝衝衝，為鄭衝票，逗笑全場人士。

正版蘇貞昌隨後則在總召柯建銘、新竹市長林智堅的陪同下，參加「蔡英文、鄭宏輝北區後援會成立大會」，為鄭宏輝選情再助攻，現場受到眾多新竹市北區鄉親支持者到場應援。

柯建銘說，他與林智堅、鄭宏輝的「會做事新竹隊」，是3人團結組成的會做事連線，並推薦鄭宏輝是歷練完整、準備最充分的立委候選人。

林智堅則表示，這幾年市府受到鄭宏輝很多的幫忙，例如兒童醫院的事前周邊協調工作，也將於今年底或明年初動工，他希望鄭宏輝未來能繼續與他共同拼新竹，呼籲新竹市鄉親，明年1月11日集中選票全力支持鄭宏輝進入立法院，讓國會過半、蔡英文總統連任，讓民主進步黨繼續守護台灣。

蘇貞昌指出，鄭宏輝是新竹市立法委員最適合的人選，他經過完整考驗，台大研究所畢業，擔任過新竹市5屆市議員，歷練相當完整，也為新竹市協助爭取各項建設，包括動物園改建、總圖書館的設置、兒童醫院bot等建設。

守護台灣民主要1棒接1棒，讓鄭宏輝能夠進入國會，讓國會能夠過半，和柯總召在立法院一起打拚，要讓台灣政府能做事，請大家務必要投票顧好台灣主權。

鄭宏輝表示，新竹市是第3個戰況膠著城市，有很大的挑戰，但最近民調已經出現黃金交叉，甚至小幅勝過對手，大家要堅持到最後一刻，守護台灣、建設新竹，不要被對手漁翁得利，他有信心贏得勝選。

鄭宏輝近期也提出多項政策牛肉，不管是推動雙語教育、優化文化資產保存管理體系，與柯建銘繼續爭取交通五揚高架橋延伸到新竹市，和林智堅市長一起推動兒童城市。

未來進入立法院後，他將會爭取更多新竹市的建設經費，和林智堅共同努力，讓會做事新竹隊成為建設新竹的鐵三角。

(中時 )