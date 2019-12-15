中壢選區立委候選人彭俊豪（右三）在婚宴會館舉辦競選總部成立大會，出動不明綠色吉祥物。（邱立雅攝）

中壢選區立委候選人彭俊豪的競選總部成立大會有一隻綠色吉祥物。（邱立雅攝）

激似藝人周杰倫的中壢區立委候選人彭俊豪，15日在婚宴會館舉辦競選總部成立大會，讓前來站台的副總統候選人賴清德笑說「好像結婚」，他也大讚彭俊豪相當優質，很適合來當女婿，但由於不可能到每一家當女婿，不如大家用選票護送彭俊豪進入國會，替大家服務，當大家的女婿。

「中壢周杰倫」彭俊豪在婚宴會館辦競選總部成立大會，他還跟賴清德透露，如果當選要在同一地點辦感恩大會跟結婚喜宴，這也讓賴清德呼籲台下民眾要幫助彭俊豪進入立院，也讓彭完成終身大事，還要多生小孩響應蔡英文總統政策。

賴清德舉出3個原因要大家支持彭俊豪，除了擁有英國台灣雙碩士學歷外，過去8年成棚中壢父老鄉親疼惜，讓彭俊豪擔任議員，站在人民的立場替眾人發聲。第2理由就是中壢正在發展，桃園心臟就是中壢，一定要選出有使命感的人為中壢打拚。第3個理由則是桃園是民主聖地，年輕一代要接棒。

(中時 )