2019羽球年終賽男單決賽日本桃田賢斗和印尼金廷上演一場精采對決。(嵌入自BWF官方臉書粉專)

2019匯豐BWF世界羽聯巡迴賽年終總決賽今天進入決賽日，男單世界球王桃田賢斗克服第3局最多7分落後劣勢，最終17比21、21比17、21比14力挫印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），收下個人本季第11冠，超越馬來西亞名將李宗偉單季10冠紀錄。

李宗偉曾在2010年搶下10座單站冠軍，締造單季最多冠軍紀錄，今年賽季桃田賢斗狀況相當好，陸續在德國公開賽、全英公開賽、新加坡公開賽、亞錦賽、日本公開賽、世錦賽、中國公開賽、韓國公開賽、丹麥公開賽、福州公開賽及年終賽勇奪冠軍，改寫李宗偉的紀錄。

這是桃田生涯第三度在年終打進男單決賽，他在2015及2019年帶走冠軍。

稍早的混雙決賽上演「大陸內戰」，「雅思組合」鄭思維/黃雅瓊21比14、21比14擊敗王懿律/黃東萍，打碎王/黃2連霸美夢，男將鄭思維也繼2016、2017和陳清晨摘冠後，再度於年終賽混雙掄元。

(中時 )