「我們都有病」長期關注癌症病友議題，獲得慈濟「青年公益實踐計畫」一年的輔導，明年起將開始獨立運作。（陳人齊攝）

慈濟基金會今天在華山文創園區舉辦「第二屆青年公益實踐計畫」成果發表會，10個新興社會創新團隊展現出1年來實踐公益的成果，慈濟基金會指出，過去2年已扶持20個社會企業成立，盼能藉由此計畫擴大台灣的公益網。

慈濟基金會宗教處助理專家潘培菁指出，為培養更多社會企業，慈濟基金會自2016年開始籌備「青年公益實踐計畫」，至今已培育出20個新創的社會企業，關注議題包含慈善創新、醫療照護、教育創新、救災防救創新、環境保護、糧食供應創新、青銀共創、循環經濟、地方創生、社區營造等。

關注癌症病友議題的「我們都有病」團隊，透過此計畫扶持近1年，完成36篇病友故事專訪、3場病友講座、6場病友小聚以及一場音樂會，盼外界能打破對疾病患者的歧見，消除病友在治療上以及對外在社會的諸多恐懼。

創辦人之一的蔡孟儒過去曾罹患骨肉癌，她表示過去上網搜尋相關疾病資料時，常發現網路上的醫療資訊不僅過時，且文字內容常讓人產生恐懼，因此期盼透過我們都有病的成立，消除外界對於疾病的歧視，也讓病友們能用正向心態面對治療。

蔡孟儒說，我們都有病是由3個都罹患癌症的年輕女孩所成立，自己本身是設計師，一開始得知自己罹癌，也是難以接受，直到控制住病情後，開始用自己的設計專長，設計骨肉癌相關衛教圖卡鼓勵癌友，從中獲得認同感及成就感，因此決定投身社會企業發展。

她表示，過去癌症相關的協會團體年齡層都偏高，但近年來癌症有年輕化趨勢，「我們都有病」主要服務病友大多位在18～40歲，互動過的病友多達6000名。目前也逐漸展開跨疾病的服務，包含精神疾病、罕病、愛滋等。

慈濟基金會指出，「青年公益實踐計畫」提供1000萬元的總預算，供通過審核計畫者申請，除此之外還有業界導師能協助社企團隊從0開始，凡40歲以下具我國國民身分者皆可報名，今年共吸引217組團隊報名參加，目前已進入決選階段，預計從30組名單中挑選出10組團隊，作為第3屆的輔導對象。

(中時 )