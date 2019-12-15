71歲愛狗婦人陳喜紅去年2月遭新北市政府動保處發現207隻犬貓，因營養不良餓死其中有30隻犬貓，還有狗吃狗的情形，檢察官認定違反動保法並提起公訴。士林地院審結，陳婦並非故意讓犬隻挨餓死亡，判決無罪。

起訴指出，陳婦在台北市淡水區小坪頂的鐵皮屋內，環境惡劣，且無人照顧，犬隻因飢餓還啃食同伴的屍體，去年2月6日新北市政府動保處稽查人員在現場發現30隻犬貓的屍體，地板上還有10公分厚的糞便，每隻狗都病懨懨，現場堪稱「煉獄」。

但陳婦辯稱自己「動保界最愛犬貓」，一生超過30年都奉獻給犬貓，別的團體不照顧都丟給，自己散盡家財每月花5萬元請人照顧，但因工作太辛苦，負責照顧的夫婦離職，自己也忙不過來，對於犬隻的死亡，她也很不捨得。

判決指出，稽查人員進入鐵皮屋內，發現207隻犬貓除了死亡的30隻外，其他雖然瘦弱、有皮膚病、膽小怕人，大多數犬隻都算親人等情，合議庭因而認爲如果是故意要虐待動物，決不僅止於30隻犬隻死亡。

法官開庭時詢問「死亡的犬隻都如何處理？」陳婦回答交給寵物天堂葬儀社處理，但因事發2月初，接近過年時間，寵物天堂的冰箱客滿，無法立即處理，代表陳婦都有照顧犬隻死亡，並非故意虐待動物，因而認定陳婦鐵皮屋雖環境惡劣，但死亡的動物多因車禍或誤食雜物死亡，並非營養不良致死，以犯罪嫌疑不足判決無罪。

(中時 )