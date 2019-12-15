新竹縣政府今年編列1.7億元縣款改善老舊道路，施作全縣13個鄉鎮58處路段共計41.2公里道路，為了了解施工狀況，縣長楊文科近日親自查驗路面的平整度，不僅要求路況平整，更要求瀝青混凝土品質符合規定，提升縣民安全用路環境。

縣府表示，新埔鎮義民路過往因車流量大，路面年久失修、龜裂不平，路狀常為民眾所詬病，楊文科此次特別抽中義民路視察查驗。

楊文科表示，此次施工期間為維持一定品質，也特別要求政風處及採購稽核小組，隨機抽驗瀝青混凝土送實驗室作品質查驗。

目前橫山鄉及峨眉鄉的改善路段已經鋪設完成，其他11個鄉鎮改善工程也將陸續在12月底完工，希望給過年返鄉鄉親或是來新竹縣的遊客，有條舒適安全的道路，雖然工期比較趕，但縣府嚴格要求工程品質，落實3級品管制度，完全不馬虎。

縣府指出，今年縣府針對全縣公共工程，預計抽出245件案子稽核，未達到條件的相關單位一律要求提出說明及改善，稽核成果也將呈報到工程會，目前縣府採購稽核小組已經連續4年獲得公共工程委員會評為甲等，未來也會繼續努力，讓竹縣的工程品質維持最好的狀況。

(中時 )