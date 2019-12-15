蔡英文總統15日下午到彰化是南北戲曲館參加足球派對和親子親切互動。（吳敏菁攝）

英文體驗踢足球，一踢進門開心的拍手。（吳敏菁攝）

蔡英文總統15日下午到彰化是南北戲曲館參加足球派對，承諾未來4年，國家編更多預算照顧小朋友。（吳敏菁攝）

蔡英文總統15日下午到彰化是南北戲曲館參加足球派對，承諾未來4年，國家編更多預算照顧小朋友。（吳敏菁攝）

蔡英文總統15日到立委彰化縣第一、第二選區參拜宮廟和「足球派對嘉年華」，小英在陽光下揮棒球、踢足球，一踢進門，也跟著童心未泯地開心拍手，蔡英文表示，希望小朋友多運動、喜歡運動，過去幾年投入很多資源，去年亞運、今年世大運和亞錦賽，年輕人都表現得很好，承諾未來4年國家編更多預算，把小朋友照顧得更好，「現在派對開始了！」親子們一起歡呼。

蔡英文首站在彰化縣黨部主委邱建富、彰化市長林世賢和立委黃秀芳等陪同下到參拜彰化市彩鳳庵上香，祈求風調雨順、國泰民安。緊接著到彰化市南北戲曲館參加「足球帶對嘉年華」，並到秀水參加「護國會、保台灣」中央巡迴助講團活動，替候選人陳秀寶拉抬士氣。

今天陽光普照，足球親子派對嘉年吸引許多爸爸、媽媽帶著小朋友參加，蔡英文來到現場和大、小朋友們擊掌、親切的互動，蔡英文簡單致詞，鼓舞小朋友們多運動，還問等一下是爸爸媽媽踢，還是小朋友踢啊？「現場一起回答一起踢」蔡英文笑著說，「那我們派對開始囉。」

蔡英文體驗揮棒球、踢足球，並接受粉絲要求在足球簽名，還用打氣筒，象徵替總統立委、選舉一起打氣，短暫停留後離去。

(中時 )