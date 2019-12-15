海巡署第三岸巡隊外埔安檢所與海湧工作室共同策劃，14日在後龍西湖溪河口進行淨灘活動。〔海巡署第三岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

海巡署第三岸巡隊外埔安檢所與海湧工作室共同策劃，14日在後龍西湖溪河口進行淨灘活動。〔海巡署第三岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

為保護珍貴海洋資源，以行動守護海洋，保育海洋生物以及非生物資源，海巡署中部分署第三岸巡隊在14日下午，偕同海湧工作室，在苗栗縣後龍西湖溪出海口南岸，進行淨灘活動，並邀請民眾一同參加，希望藉由民眾參與的力量，喚起海洋資源保育的重視，並對海洋環境現況有更深一層的認識。

本次活動是由海巡署第三岸巡隊外埔安檢所與海湧工作室共同策劃，聯合苗栗地區7個安檢所、站同仁，以及民眾約500名，一同透過清理撿拾海邊廢棄物，深刻瞭解海洋資源有限，保育工作刻不容緩，本次淨灘活動在大家努力之下，共計清除可回收垃圾約350公斤、不可回收垃圾約2,462公斤，合計2,812公斤。

海巡署第三岸巡隊表示，上個月於苗栗地區發生多起海龜及鯨豚擱淺死亡案，顯見海洋已遭受嚴重汙染且正面臨嚴峻的考驗，淨灘活動是我們對海洋保育、回復自然面貌的第一步，終極目標為永續經營讓海洋資源綿延不斷，呼籲國人應對海洋多一份關心與珍惜，讓後代子孫還能享有潔淨富足的海洋資源。

(中時 )