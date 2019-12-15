由公督盟與民視共同舉辦的2020國會政黨辯論會於今日下午登場，並邀請國內主要政黨出席。國民黨代表張顯耀猛攻楊蕙如案，而民進黨代表李晏榕則在發言時，一邊回答一邊低頭讀稿看手機。

今日進行到第二輪辯論後段，由政治大學法律系教授林佳和提問，如何提升國會的效率及功能。張顯耀表示，3年多前民進黨取得執政權，國會也過半，行政、立法一把抓。但國會淪為行政院的立法科，完全沒有監督，導致行政權獨大。

張顯耀說，最近國民黨立委到外交部要找部長吳釗燮問蘇啟誠案，結果被拒於門外，還要告立委。而卡神楊蕙如居然在3年內拿到了政府補助9千萬。有人要監督、制衡、調查，但民進黨一直包庇，至今不但真相未明，甚至找不到楊蕙如。

李晏榕在回答時，一邊看著手機的稿子一邊表示，民進黨立委提法案時，都會先內部協調。而且3年多來已經完成國會頻道建置、院會委員會直播、協商的錄影公開，也支持調查權和召開聽證會權力回歸國會。

新黨代表邱毅表示，民進黨近日處理反滲透法，但利用人數優勢，竟不透過委員會一讀討論，直接到院會逕付二讀，據說還打算要在31日強行通過，根本是黑箱作業。邱毅說，看民進黨談國會改革，好像在空中樓閣。

台灣民眾黨代表賴香伶說，多年來國民黨、民進黨輪流執政，如果真的要用修憲的層次做國會改革，早就能做。而立法院的黨團協商前提是要有黨團，小黨的聲音根本沒有辦法傳達。賴香伶認為，國會要改革，必須要擺脫兩大黨，讓小黨保有發言權。

(中時 )