2020大選國會政黨辯論大會今天在民視舉辦，面對親民黨立委陳怡潔提問民進黨，執政無能操作「亡國感」，民進黨發言人李晏榕竟稱「亡國感」是國民黨總統候選人韓國瑜「6月」進中聯辦才開始。韓辦發言人葉元之痛批民進黨根本公然造謠，韓國瑜是3月以高雄市長身份去香港賣農漁產，不要亂扣帽子，修改人民記憶。

陳怡潔在辯論會上提問民進黨，民進黨執政無能才會去操作「亡國感」，民進黨任內弊案連連，結果沒有一個有真相。民進黨又一直說中共滲透，推國安五法、反滲透法，結果中共網軍抓不到，先抓到綠網軍，民進黨現在只會切割切割再切割，沒有謙卑謙卑再謙卑，明年應該再給民進黨教訓，下架民進黨。

李晏榕則說，既然泛藍政黨都提問「亡國感」相關問題，代表他們了解民眾有深刻感受，「亡國感」這個名詞，是今年六月開始，在韓國瑜，國民黨的總統候選人進了中聯辦後才開始，才在網路上的熱搜開始，直到韓國瑜6月進中聯辦之前，沒有亡國感這個字，台灣人還不知道亡國感是什麼。

不過李晏榕的說法明顯錯誤，葉元之批評，民進黨這是公然造謠，韓國瑜是3月進中聯辦，當時是以高雄市長身份，而不是國民黨總統提名人身份，且韓國瑜是去賣農漁產品，而不是賣台，民進黨不要亂扣帽子，現在還欺騙人民，篡改記憶。

葉元之說，民進黨很可憐，競選連任總統提不出政績，只會用抹紅的方式選舉。民眾想過好生活，需要的是會治國的政府，不是只會搞意識形態的國家領導人。

(中時 )