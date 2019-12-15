受石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）明年第1季擴大減產影響，國際油價向上墊高，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格每公升同步調漲0.4元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.2元。

此外，台塑化16日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶62.72美元上漲至64.83美元，台幣兌美元匯率升值0.058元，國內油價依公式計算漲幅為2.53％，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，汽、柴油應各調漲0.4元，足額調整。

近期油價受到石油輸出國家組織與10個產油盟國（OPEC+）減產決議支撐。OPEC+日前決議，明年1月起擴大減產每日50萬桶，減產量從現行每日120萬桶增至170萬桶，並於明年3月5日至6日召開特別會議，決定是否延長減產或重新評估減產幅度。

在產油國擴大減產、樂觀預期中美達協議氛圍，紐約商業交易所（NYMEX）1月西德州中級（WTI）原油期貨12月12日一度上漲至每桶59.72美元，收盤上漲0.7％，成為每桶59.18美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）2月布蘭特原油期貨上漲0.8％，每桶來到64.20美元。

分析師指出，雖然聯準會（Fed）保持寬鬆、美元貶值，支撐油價趨於上漲，但美國能源資訊局（EIA）最新報告指出，儘管OPEC+致力保持石油市場平衡，但2020年第1季全球原油庫存仍可能每日增加70萬桶，恐仍處供過於求狀態。中美貿易第一階段協商能否順利、明年景氣熱度表現成為油價能否支撐追蹤關鍵。

(工商 )