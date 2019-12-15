新竹市立委候選人鄭宏輝（左）15日邀請基隆市長林右昌共同舉辦1場「城市交流論壇」，兩人雙雙提出在城市美學、公共、交通建設上的經驗與願景。（陳育賢攝）

為加強城市間的交流，新竹市立委候選人鄭宏輝15日邀請基隆市長林右昌共同舉辦1場「城市交流論壇」，兩人雙雙提出在城市美學、公共、交通建設上的經驗與願景，林右昌隨後也與鄭宏輝一起掃街衝票。

林右昌表示，捷運輕軌等交通建設應該是竹市發展的「標配」，他也以基隆經驗向大家分享城市改造的「成功方程式」，就是中央加地方，包括蔡英文總統、林右昌與立委蔡適應一同配合，在竹市也有蔡英文、林智堅與柯建銘，未來加上鄭宏輝多1席，必定是如虎添翼。

林右昌說，過去這幾年他跟林智堅有共同方向，要打造有競爭力、有豐富文化內涵、城市美學的適宜城市，他也曾帶領團隊來竹市交流。

他指出，這幾年基隆市主導市港再生，主動與港務公司與軍方協調，遷移軍港、貨櫃港，並推動城際轉運站計畫，預計整合基隆市公車、國道客運、火車、輕軌，並貫通市區重要道路，打通基隆「任督二脈」，讓基隆沒有前後站之分，新竹市不謀而合也提出大車站計畫。

林右昌強調，便利的交通是城市發展的基礎，他是念都市計畫出身，在歐洲20萬以上人口就不算小城市，尤其竹市轄內又有園區，輕軌應是標準配備，不僅可讓交通更便利，也可提升城市環境品質，如果這幾年大家肯定林智堅施政的成果與藍圖，也應相信他的好搭檔鄭宏輝，有1位好立委來配合，可以讓市政工作「事半功倍」，相信這個組合是城市成功進步的方程式。

鄭宏輝則表示，新竹市面積104平方公里、人口44萬，基隆市面積132平方公里、人口37萬，兩個城市在規模、行政層級上有很多值得交流討論之處。

林右昌上任來顛覆大眾對雨都基隆潮溼、陰暗的印象，讓街道變得更整齊乾淨，打造具美感的公共建設，例如成功改造正濱漁港與東岸停車場，翻轉了基隆市門貌，找回基隆人的光榮感。

鄭宏輝說，園區有15萬從業人口，為了提升新竹交通便利性，新竹隊不斷爭取五楊高架延伸至新竹，也在市區也推動輕軌運輸系統。

他承諾，「會做事新竹隊」就跟基隆的「成功方程式」是一樣的概念，中央跟地方攜手合作，對城市發展最有利。未來他進到立院會跟林智堅一起改造新竹，也會加速執行竹市的輕軌系統。

(中時 )