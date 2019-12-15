▲總統蔡英文在草屯YMCA參加耶誕市集活動，與YMCA的幹部們合影留念。（楊樹煌攝）

▲蔡英文總統在草屯茶藝館與民眾合影時，開心的和民眾一起比出OK手勢，支持3號。（楊樹煌攝）

▲總統蔡英文（右3）在草屯鎮茶藝館品嘗「菜頭粿」時說，這些都是我很喜歡吃的小點心。（楊樹煌攝）

▲總統蔡英文（右）在草屯鎮開心的品嘗菜頭粿與米血糕等招牌點心。（楊樹煌攝）

總統蔡英文今15日到南投草屯鎮，為立委候選人蔡培慧輔選，除品嘗「菜頭粿」，並至YMCA參加耶誕市集活動，強調未來4年政府長照計劃會持續加碼升級，增加日照中心及平價住宿型機構等全方位的照顧系統，以最先進國家標準和最完整的照顧體系，符合社會民眾需求，也讓長者在地養老。

總統蔡英文今上午10時在立委候選人蔡培慧陪同下，前往草屯鎮知名的茶藝館品嘗「菜頭粿」及滷豆乾、珍珠奶茶、米血糕招牌點心，蔡總統說，看到這些都是我愛吃的小點心，就令人食指大動，雖然已經吃過早餐，還是要好好的品嘗一下。

接著在樓下與聚在茶藝館的熱情民眾拍照留念時，蔡總統除開心的比出OK手勢，請大家支持3號，也要支持蔡培慧，並也預祝蔡培慧能成功突圍，順利當選。

接著蔡總統在立委蔡培慧、草屯鎮前鎮長洪國浩、民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠及縣議員廖梓佑、蔡銘軒等人陪同下，前往南投縣基督教青年會YMCA長照整合型服務中心，參加耶誕節慶祝活動。

蔡總統希望長照2.0能有更多的團體一起做，才可讓台灣的長照做得更好，並可讓每個老人都能在地養老；蔡總統並強調，未來4年政府會有長照加碼升級計畫，除在社區、家裡提供長照服務，還會再增加日照中心，甚至增設平價住宿型機構，有全方位的照顧系統，讓台灣變成照顧最完整的社會，並走向最先進國家的標準。

(中時 )