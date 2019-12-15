（圖／資料照片合成）

台灣基進黨主席陳奕齊今天在2020大選國會政黨辯論會上問民進黨的代表，2020是不是讓台灣基進跟民進黨繼續推動轉型正義、除垢法、中共代理人法、國民教育、公共資源來打造沒有中國國民黨的未來？民進黨不分區立委被提名人董建宏也附和，是民進黨執政的夢想跟台灣人民共同的心願。

董建宏說，民進黨希望讓台灣成為民主自由的國家，過去殖民時代的政黨就該改變他的目的，台灣人民真正的心聲就是保衛台灣壯大台灣成為獨立自主民主的國家，所以過去才推動國安五法修正。

董建宏也說，我們離極端政治距離只有5％，只有5％因為一些原因改變選舉結果，所以大家要一起站出來捍衛台灣，把票投給保衛台灣的人，台灣社會就是民主社會，尊重每個政黨存在的權利，但是因為殖民體系對台灣人民造成的傷害必須改變，因為殖民體系得利的政黨也應該改變，「所以明年要投民進黨、投民進黨、投民進黨。」

(中時 )