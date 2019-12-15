冬盟季軍戰，味全龍投、打都有所發揮，攻擊方面李凱威、黃柏豪都敲猛打賞，助味全龍以7比0完封中職聯隊，拿下季軍。此戰李凱威首轟出爐，黃柏豪則以4成31打擊率毫無疑問拿下打擊王，總教練葉君璋都給予肯定。

黃柏豪在冬盟打擊率4成31高居各隊之冠，奪下打擊王，葉總表示很意外，「選他時知道他的打擊很順暢、揮棒柔軟有彈性，但進來後對他有很多不確定性。其他隊也有不少強投，他表現還能這麼好很意外。」

黃柏豪則表示自己也沒想過能達出這麼好的成績，「冬盟做最好的是心態，用平靜的心情面對每一場比賽。」黃柏豪最大課題是守備，他未來會想加練外野以增加優勢，春訓前也會對守備速度、敏捷做加強。

味全龍李凱威敲出冬盟首轟。（味全龍提供／鄧心瑜傳真）

而李凱威賽前苦惱全壘打出不來，終於在最後一戰開胡，「前一戰吞了2次三振，今天上場不想讓球數落後，所以積極進攻。」李凱威對江國謙敲出冬盟個人首轟。

葉總認為李凱威是非常穩定的選手，照理講開轟對他來說不難，可能給自己壓力，因此這支全壘打對他有一定的意義。而李凱威認為自己對比賽的解讀、細膩的東西還要多累積經驗，且不擅長打左投的滑球，未來要再加強。

(中時 )