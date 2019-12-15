高以翔告別式15日舉行，公祭結束後靈車出發前往二殯火化，長眠金寶山。下午2點許開始，他的父母及近50名至親好友包含黑人及范范夫妻、毛加恩及羅雯夫妻、友人蔣珅瑋、葛仲珊等人陸續抵達新北市金山的金寶山園區，他的骨灰罈則由女友Bella及兩位哥哥守護，眾人神情凝重、哭紅雙眼不發一語，在金寶山日光苑1樓的多功能廳舉辦小型告別儀式，象徵為高以翔日後的家「安厝」，送上最後一程。
告別儀式僅限親友參加，並不對外開放，工作人員將1樓會場周邊以屏風簡單遮蔽，禮堂內則佈置素雅的鮮花，銀幕放上高以翔的照片，現場氣氛神聖靜穆，僅傳來陣陣《奇異恩典》的旋律。約莫1小時的儀式結束後，親友們離場時列隊把高以翔的家人及女友包夾護送上車。而粉絲親手折的上萬隻紙鶴在儀式結束後火化，變成祝福陪伴高以翔放心高飛。
高以翔的骨灰罈先暫厝於金寶山的納骨塔，由於事發突然，客製化的墓園形式規模及位置都尚未決定，殯葬業者待家屬心情平靜後再作討論。據悉，高以翔家人低調性格，墓園評估擬以簡單樸實的方式處理。金寶山成立超過40年，園區面向北海岸及連綿山群，橫跨金山及石門區，該墓園是許多政商名流過世後的「首選」，歌手鄧麗君、袋戲大師李天祿、導演胡金銓、裕隆集團董事長嚴凱泰、中信金負責人辜濂松都安眠於此。
(中時 )
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