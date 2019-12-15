台北縣前縣長周錫瑋，因力挺國民黨總統參選人韓國瑜，深受其支持者喜愛，對於蔡英文總統「論文門」懸案、被列為國家機密，他今天開直播時不滿反嗆，蔡到底有沒有博士論文，如何通過口試，這應該是蔡總統要誠實面對國人說明清楚，但都沒有。卻藉網軍抹黑韓國瑜。因此，他和韓陣營決定成立打鬼軍團來反制網軍抹黑。

周錫瑋今(14日)在Youtube直播表示，這幾天他遇到許多朋友，都向他問同一個問題，就是「為什麼韓國瑜在電視新聞上都是負面的新聞，蔡英文都是正面的，甚至這幾天一些挺韓的臉書社團、粉專都被停掉，民進黨的一些側翼臉書卻相安無事？」。對此，周錫瑋回應說，「這場選舉已經變得非常非常可怕。因為挺韓的資訊被切斷，只剩下黑韓的資訊在散播，消息一旦單極化，韓國瑜怎麼可能會有正面的新聞？」

因此，數天前韓陣營成立「打鬼軍團」並由他當團長，要打擊網路甚囂塵上的黑韓謠言，務必遏制濫權的執政黨。他也在直播中秀出「打鬼軍團」信箱，「[email protected]」，他歡迎國人有任何「打鬼」的資料，都可提供給打鬼軍團。

他並解釋，該軍團分6大組，檢視蔡政府行政資源綁樁撒錢、國家機器東廠迫害、王立強假匪諜抹紅、蔡英文博士學位爭議，以及綠營可能的沒收選舉做票奧步、操作網軍迫害言論自由等6大面向，盼藉打鬼，讓更多人知道，網軍在選舉中的骯髒做為。

(中時電子報)