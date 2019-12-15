韓國向美國洛馬公司訂購60架F-35戰機，在三月份接收了第一架，預計在今年底之前，總共會收到13架。並且，韓國空軍有可能在12月17日宣布，F-35A已達到初始作戰能力，為了宣傳這項重要的戰力提升，韓國空軍發布了一則宣傳影片，內容是F-35憑藉著匿蹤性能與強大的感測能力，深入北韓境內，擊毀彈道飛彈陣地。

韓國空軍宣傳片。

俄國衛星網報導，這支4:38的影片，是韓國空軍的形象宣傳片，展示了F-16、F-35、F-15三型主力戰機如何防衛領空，以及空軍的特種部隊、FA-50教練機的表演。其中F-35是以「秘密武器」的身份登場，可以毫無阻攔的穿過北韓的防空系統，包括俄羅斯製造的鎧甲-S1(Pantsir-S1)短程防空系統、2K12「庫柏」 Kub(北約稱為SA-6)移動地對空飛彈系統，卻不被查覺。然後投擲精準炸彈，摧毀北韓的「火星14型」(Hwasong-14)彈道飛彈。

韓國空軍在今年3月的「F-35首批交機典禮」，如今已接收13架，並即將宣布達到初始作戰能力。(圖/韓國空軍)

北韓對韓國取得F-35A表示擔憂，已經多次抗議過，北韓表示，F-35是最具威脅的「第一擊武器」，但他們也表示，假如真的遭到F-35的攻擊，必會使首爾付出慘重的代價。

火星14型是北韓最先進的洲際彈道飛彈，根據《導彈威脅網》(Missile Threat)的說法，它的射程達到1萬公里，能夠到打到北美，至少是美國西岸。如果考慮到地球的旋轉（向東移動可提供射程的提升），火星14型的覆蓋範圍甚至可以到芝加哥，甚至是紐約。

北韓的火星14型洲際彈道飛彈。(圖/美國之音)

F-35是當今最暢銷的第五代多用途戰鬥機，擁有眾多先進功能，包括匿蹤、先進駕駛艙，先進雷達、航空電子設備和頭盔顯示系統。

(中時電子報)