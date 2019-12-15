2020國會政黨大辯論今天在民視舉行，交叉詰問火花四射。民進黨不分區被提名人董建宏提問時，批評國民黨不分區名單違背台灣民主價值，提名叛將跟挺港警的人，主席還自己提名自己。國民黨不分區被提名人陳以信則反嗆，民進黨不分區前面是沒人才了才派28名來嗎？（董建宏是第28位）

董建宏質疑，連國民黨副總統候選人張善政都不滿國民黨的不分區名單，還說可以投給民眾黨或其他黨，國民黨為何提出對台灣安全有危害的不分區名單，裡頭有「叛將」吳斯懷，還有力挺對香港學生施暴的港警的葉毓蘭，放了兩個台灣人非常討厭的對象在名單中，主席還私心利用把自己排進名單，怎麼讓台灣人相信國民黨？

陳以信則反嗆民進黨怎麼好意思說國民黨？國民黨的不分區名單至少不是派系分贓，也不是進總統府喬出來的，他也酸董建宏，如果民進黨不分區名單前面有人才，怎麼會派第28位來參加辯論，還是民進黨自大到認為第28位也都會當選？

陳以信也替吳斯懷講話，批評民進黨都沒聽過吳斯懷解釋，這很明顯是民進黨的抹紅招式之一，拿吳斯懷出來抹紅，又拿韓國瑜進中聯辦的事情來抹紅，民進黨的大老不管陳菊、謝長廷還是賴清德都見過國台辦主任，怎麼就不說這些人呢？

陳以信認為，抹紅吳斯懷等人的手段，跟「卡神」楊蕙如養網軍在網路帶風向的手法一致，害死一個前大阪辦事處處長蘇啟誠還不夠，還要害死一個吳斯懷？

國民黨發言人張顯耀也批評，最痛恨給人貼標籤，亂戴紅帽子，民進黨不分區更糟糕，還為了立法院長蘇嘉全的太太，要出來喬這名單，把不分區當黨內派系分贓莫此為甚，才是我們詬病的。

(中時 )