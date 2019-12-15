從激烈的競爭中脫穎而出，接連拿下《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》演出機會的女星金秀賢(當今藝名秀賢、Claudia Kim)，不僅這幾年成功進軍好萊塢，感情方面也收穫滿滿，4個月前公開了與企業家Matt Shampine(音譯車民根)的戀情，昨兩人攜手步上紅毯，婚紗照曝光，金秀賢感性地說：「謝謝讓我夢想成真」。

女星金秀賢對企業家Matt Shampine「say yes」，昨舉辦婚禮，韓劇男神任時完、河錫辰都是座上賓，金秀賢也在IG貼出婚紗照，跟眾人分享喜悅，只見她公開了西式與韓式兩種截然不同的新娘打扮，白紗開深V展現纖細而豐滿的身材，韓式禮服則選擇嫩黃搭配草綠色，站在傳統韓屋前拍攝，在古典背景襯托下，凸顯出金秀賢獨特的活潑氣質。

金秀賢貼出婚紗照，並坦言在結婚當天穿韓服，一直是她的夢想，「謝謝讓我夢想成真」，網友看了她的婚紗照以及跟名模好友們的合照，也直呼畫面構圖不科學，真是「美炸了」。據悉，金秀賢的企業家老公是韓裔美國人，是全球共用辦公室龍頭「WeWork」創辦人之一，兩人於2年前因朋友介紹認識，但直到今年1月才開始以結婚為前提交往，之後於同年8月認愛，4個月後的現在決定攜手終生，成為夫妻。

(中時電子報)