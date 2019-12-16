經濟部非常重視各界對環境議題的訴求，近四年來加大改善力道，國(公)營事業近年空污改善投資金額史上最大，且成效明顯，針對這次遊行的訴求，經濟部業已採取多項作為說明如下：

一、 台電公司為有效減少排放，全面精進環保改善措施，採取自主降載、採用最新的超超臨界燃煤機組，以及更新既有機組環保防制設備，等三大措施減排，以民眾關心的興達電廠燃煤機組為例，至今已投入超過300億元改善空污排放，與20年前相比，空氣污染物（粒狀物、硫氧化物及氮氧化物）合計削減85%，且相較去(107)年減少超過40%，顯示空污排放改善見效。另外，將新設3部天然氣高效率複循環機組，依環評承諾既有燃煤第1~2號機組將於112年底除役，既有燃煤第3~4號機組將於113年底轉為備用機組，並分別於114年及115年除役。

二、 中鋼公司業戮力進行相關空污改善措施，燒結礦自動化封閉式建築將於108年12月完工。另外，108年5月6日，董事會已通過投資70.178億元進行「煤礦封閉式建築第一期工程」，並於108年7月起開始動工，該2項建築完工後，其粒狀物(TSP)空污防制效率達98%。此外，於107年1月起，積極進行一、二階煉焦爐及乾式淬火設備汰舊換新先期工程。中鋼焦炭係作為煉鐵原料，均於密閉系統處理，與發電製程的燃煤不同，焦炭為世界各國鋼廠之戰略物資，料源取得困難，中鋼公司與同級之日本新日鐵、韓國浦項、現代及中國大陸的寶鋼、首鋼及德國蒂森克虜伯等一貫作業煉鋼廠都有煉焦爐，且軋鋼製程之燃料為廠內焦爐製程回收淨化處理之副產燃氣，為全廠能源主要來源，係落實循環經濟的重要成果。

三、 經濟部工業局持續推動工業鍋爐改善，截至108年11月15日，全國合計2,539座完成改善。經濟部工業局將持續推動，並與環保署及產業共同合作，蒐研國內外相關防制技術改善經驗，透過辦理相關研討會及輔導，精進防制技術及學術交流，提升產業競爭力。

四、 經濟部非常重視空污議題，近年(106至114年)持續督促台電、中油及中鋼公司投入各項環保設備改善措施：

(一) 台電公司將推動9項空污改善計畫，總共投入經費702.29億元，預期完成後，每年可減少TSP 398噸，SOx 7,118噸，NOx 15,464噸。

(二) 中油公司將推動32項空污改善計畫，總共投入經費107億元，預期完成後，每年可減少TSP 71噸，SOx 676噸，NOx 737噸，VOC 233噸。

(三) 中鋼公司將推動11項空污改善計畫，總共投入經費125億元，預期完成後，每年可減少TSP 440噸，SOx 2,226噸，NOx 941噸。

五、 依據高雄市環保局空噪科統計，高雄市空汙排放明顯減量，108年上半年高雄市工廠空汙費收入，較去年同期減少1770萬元，減少11%，高雄市今年4月至今，沒有發生任何一天平均PM2.5達紅害日，空氣品質良率75.7%，比去年同期70.6%增加5.1%，經濟部努力應有相當貢獻。

六、 經濟部表示，根據環保署公布委託研究顯示，整體產業生產所產生的空氣污染物約僅占1/3，經濟部除要求國(公)營事業積極改善排放外，也將對民間企業擴大推廣空污防制技術標竿學習，以達成產業發展與環境兼顧的目標。

(工商 )